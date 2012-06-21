Станом на 11:20 навколо військових складів в Балаклії жертв немає, евакуйовані 20 тисяч осіб, радіус евакуації збільшено.
Про це повідомили голова Харківської області Юлія Світлична в ефірі каналу 112 повідомила, та речник президента у своєму Facebook .
«Станом на зараз жодної жертви немає, постраждалих ні від уламків, ні з будь-якими іншими пораненнями немає», —сказала пані Світлична.
На питання, чи є руйнування в місті, вона не змогла точно відповісти, бо неможливо поки що це встановити, але зазначила, що якщо вони і є, то вони незначні.
Вона додала, що було ухвалено рішення про негайну евакуацію в зоні
Водночас пан Цеголко зазначив, що станом на 11:32 радіус евакуації розширено до