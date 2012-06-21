Інавгурація обраного президента США Джозефа Байдена відбудеться 20 січня. Чинний віце-президент США республіканець Майкл Пенс планує відвідати церемонію.

Про це повідомляє газета Politico з посиланням на три джерела, близькі до віце-президенту Сполучених Штатів. Відзначається, що Пенс може бути присутнім на інавгурації Байдена, щоб продемонструвати підтримку мирної передачі влади. До цього демократ запросив Пенса на церемонію, додавши, що радий тому, що чинний президент США Дональд Трамп її проігнорує.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сумний день, який увійде в історію США



Раніше Дональд Трамп заявив, що не братиме участі в інавгурації Байдена. У п'ятницю, 8 січня, американський лідер виступив з відеозверненням, в якому визнав свою поразку на президентських виборах. «Конгрес сертифікував результати, і нова адміністрація прийде до влади 20 січня. Я тепер зосереджуся на гладкій бездоганній передачі влади. Зараз час вимагає зцілення і примирення », – заявив він. Також президент пообіцяв мирну передачу влади.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»