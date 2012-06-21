Оксана КРАМАРЧУК,
для «Урядового кур’єра»
Пандемія коронавірусу супроводжується масовою хвилею неправдивої або оманливої інформації та включає спроби іноземних суб'єктів впливати на громадян ЄС, повідомляє Європейська комісія. Для того, щоб уряди країни-членів ЄС могли протидіяти дезінформації, ЄК опублікувала свої рекомендації «Боротьба з дезінформацією COVID-19: як визначити правдиві факти».
У документі перераховують приклади різних типів дезінформації та інформаційних зловживань, зафіксованих під час пандемії. Це і введення в оману щодо інформації про стан охорони здоров’я, теорії змови, які можуть загрожувати здоров’ю людини й призводити до суспільного насильства, мова ненависті, що звинувачує певну етнічну чи релігійну групу в поширенні COVID-19, шахрайство та кіберзлочинність.
«Дезінформація в часи коронавірусу може вбити. Ми зобов’язані захищати наших громадян, розповідаючи їм про ризики неправдивої інформації та викриваючи суб'єктів, відповідальних за неї», - вважає Високий представник з питань зовнішньої та без пекової політики ЄС Жозеп Боррель під час онлайн пресконференції з нагоди презентації рекомендацій. За його словами, хвилі дезінформації, наче цунамі, накрили ЄС під час епідемії коронавірусу. Вони виникали як ізсередини, так і поза межами ЄС. «Для боротьби з дезінформацією нам потрібно мобілізувати всіх відповідальних гравців від онлайнплатформ до органів державної влади й підтримувати незалежні перевірки фактів та ЗМІ», - наголосила віцепрезидентка ЄК з питань цінностей та прозорості Віра Юрова.
Згідно з повідомленням Єврокомісії, іноземні суб'єкти та деякі треті країни, зокрема Росія та Китай, брали участь в операціях з цілеспрямованим впливом і дезінформаційними кампаніями в ЄС та в усьому світі. Спеціалізована група «East Strstcom», яка діє при Європейській службі зовнішньої діяльності з 2015 року, виявила та викрила понад 550 дезінформаційних наративів з прокремлівських джерел.
Проте під час прес-конференції Жозеп Боррель та Віра Юрова уникали звинувачень на адресу конкретних країн. Адже Єврокомісія не може вживати рішучіших дій проти країн-поширювачок фейків, окрім надання контрінформації та правдивих фактів. Бо ЄС продовжує вперто заперечувати й намагається дипломатично не помічати того, що дезінформацію часто-густо поширюють державні органи.