Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із Державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй і розвитку Великої Британії Джеймсом Клеверлі.

«Ми надзвичайно вдячні за значну підтримку, яку Велика Британія надавала й надає Україні. За останні тижні в нас відбулися переговори з Прем’єр-міністром Великої Британії. Був прямий діалог і були досягнуті дуже важливі домовленості», — сказав Президент.

Він наголосив на важливості ухвалених Великою Британією рішень про передачу Україні ракет «Сторм Шедоу» та підготовку українських пілотів.

Володимир Зеленський акцентував, що наша держава потребує швидкого й суттєвого посилення систем протиповітряної оборони. «Важливо, що ми розпочали дискусії щодо коаліції «Петріотів». І Велика Британія — частина цих дискусій», — зазначив він.

Відбувся детальний обмін думками про очікування України від Вільнюського саміту НАТО. Глава держави наголосив, що для нашої країни важливо отримати чіткий сигнал про перспективи членства в Альянсі. «Це мотиваційний чинник для нашої армії», — сказав Президент.

Володимир Зеленський і Джеймс Клеверлі обговорили підготовку до Лондонської міжнародної конференції з відбудови України. Було наголошено на тому, що конференція має дати практичні результати й стати важливим політичним сигналом підтримки нашої держави.

Під час зустрічі з Джеймсом Клеверлі Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував за лідерство Британії у створенні коаліції винищувачів та готовність навчати наших пілотів. «На полі бою відбувається переформатування українських Збройних сил за стандартами НАТО. Тому під час саміту НАТО Україна має почути конкретні меседжі про наше майбутнє в Альянсі. Це важливо для українського суспільства та нашої армії», — наголосив глава уряду.

Денис Шмигаль висловив вдячність Великій Британії за беззастережну й непохитну підтримку України в усіх напрямах — від військового до санкційного та фінансового.

Учасники зустрічі обговорили питання відбудови. Прем’єр-міністр України схвалив участь Великої Британії у швидкому відновленні, зокрема шести мостів на Київщині та застосуванні інструментів Експортно-кредитного агентства UKEF. «Від конференції з відновлення в Лондоні 21—22 червня Україна очікує практичних результатів. Насамперед на залучення ресурсів для відбудови», — наголосив Денис Шмигаль.

Джеймс Клеверлі зазначив, що Велика Британія і надалі підтримуватиме українців у різних сферах, а також допомагатиме у відновленні.

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