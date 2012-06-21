Цілком передбачуваною виявилася реакція Європейського Союзу на проведення так званих виборів президента РФ в анексованому Криму. «ЄС не визнає незаконної анексії Криму та Севастополя Російською Федерацією і тому не визнає проведення виборів на Кримському півострові. Спостерігачі ОБСЄ/БДІПЛ (Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини) не вели жодної діяльності на цих незаконно приєднаних територіях, участь дипломатів держав-членів ЄС у спостережній діяльності в межах місії ОБСЄ/БДІПЛ також обмежувалася визнаною територією Російської Федерації. ЄС незмінний у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України», — йдеться в заяві, оприлюдненій за результатами засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, де було обговорено українське питання. Тобто «вибори» були такими, що проводилися в надмірно контрольованому правовому та політичному середовищі. Зафіксовано обмеження свободи зборів та висловлювань, реєстрацію кандидатів, яка спричинила відсутність справжньої конкуренції, повідомляє УНІАН.
Крім того, високий представник ЄС із питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні запевнила в підтримці повного виконання мінських домовленостей та процесу реформ у нашій країні. «Ми обговорили це з міністрами. Я зареєструвала єдність з обох елементів нашої політики», — вказала європейський дипломат.
Водночас європейська спільнота очікує більшої рішучості в продовженні внутрішнього реформування роботи, особливо в боротьбі з корупцією. «Ми визнаємо, що кілька реформ, ухвалених особливо наприкінці минулого року, були дуже доречними. Це зокрема реформа в енергетичному секторі, пенсійна. Але є також інші галузі, де роботу було зроблено, але ми хочемо бачити більше рішучості», — уточнила Федеріка Могеріні.
У Брюсселі перебував і міністр закордонних справ Павло Клімкін. Окрім зустрічей із європейськими колегами, він провів переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, взяв участь у політологічному заході Центру європейської політики «Будуючи безпечну та міцну Україну: прогрес та виклики», а також у засіданні «Україна + Друзі України в ЄС» на рівні глав зовнішньополітичних відомств держав-членів ЄС за участі Федеріки Могеріні та Єврокомісара з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнеса Гана.
Основними темами обговорення були «вибори» Путіна в Криму, організація миротворчої місії ООН на Донбасі, взаємодія з НАТО, спроби Угорщини завадити європейським прагненням України.
«Ми часто чуємо, що Путін перейшов ту чи іншу «червону лінію». Для Росії більше немає «червоних ліній». Забудьте про це. Росія розпочала нетрадиційну, але вже цілком реальну війну проти демократичних інституцій та цивілізованого світу. Ми маємо дати скоординовану відповідь на ці загрози», — намагався достукатися до свідомості європейців Павло Клімкін.