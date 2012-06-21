Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Інститут демографії та соціальних досліджень оприлюднив страшні цифри щодо домашнього насильства в українських родинах за 2017 рік. Так, за різних обставин, протягом 12 місяців пішли із життя 600 жінок різного віку та соціального прошарку. Причина тут одна – жорстокість від того, хто колись, стаючи із коханою на шлюбний рушник щастя, обіцяв любити та оберігати.
600 жінок, які більше не будуть берегинями своїх родин, не обіймуть сина й дочку, це майже втричі більше, ніж ми втратили минулого року воїнів-захисників, які загинули в АТО – 191 героя.
Та й інші дані від науковців, на жаль, не додають оптимізму. Так, зберегли життя, але зазнали сильного психологічного, фізичного або економічного тиску 1,1 мільйон матерів та дружин. І лише 110 тисяч віднайшли в собі мужність подали заяви до поліції. Але, пройшовши усі юридичні перипетії, довели справу врешті до суду лише 4400 жінок.
Незалежний експерт із питань гендерної рівності та прав жінок Ліза Рай розповіла оглядачу «Урядового кур’єра», що проблема полягає у стереотипах, які досі не здолало наше суспільство. Буцімто сімейні сварки та навіть бійки – особиста справа родини, не слід скаржитися та шукати захисту, бо це соромно, лише мовчати й терпіти. Але ж саме так чоловік-кривдник почувається безкарним.
– Держава робить значні кроки у протидії гендерному та домашньому насильству. Наприкінці минулого року відчутно змінилося законодавство у цьому питанні. Розширилося коло осіб, яких можна притягнути до відповідальності, а також повноваження Національної поліції щодо захисту постраждалих та впливу на кривдника. Проект «Поліна» розширює свою діяльність на більшу кількість населених пунктів. Тепер, крім Києва та Одеси, ще Львів, Дніпро та Маріуполь.
Також поскаржитися можна на Національну «гарячу лінію» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації громадської організації «Ла Страда-Україна»: 0 800 500 335.