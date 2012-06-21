З 1 вересня розповсюдження одноразових пластикових пакетів заборонили і у всіх торговельних закладах Бельгії.
За даними ЗМІ, заборона не стосується багаторазових пластикових пакетів товщиною більше 50 мікрон.
Заборона має на меті зменшити забруднення навколишнього середовища. Зауважимо, що, в середньому, поліетиленовий пакет розкладається в природі майже 450 років.
За даними ООН, у світовий океан щорічно викидається до 8 мільйонів тонн пластику. Екологи побоюються, що до 2050 року пластику в океанах стане більше, ніж риби.
За даними екологів, понад 40 країн, включаючи Китай, Францію, Руанду та Італію вже заборонили пластикові пакети повністю або частково.