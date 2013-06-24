Від початку повномасштабної війни росії проти України триває медична евакуація для постраждалих українців до закордонних клінік. Такі евакуаційні рейси організовані у рамках тісної співпраці Міністерства охорони здоров’я з міжнародними партнерами, зокрема Єврокомісією, ВООЗ, урядом Польщі та інших країн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Крім того, МОЗ завдяки партнерству з КНП «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» (Львів), БФ «Таблеточки» та St. Jude Children's Research Hospital у межах реалізації програми SAFER Ukraine евакуюють українських дітей з онкологічними та онкогематологічними хворобами на лікування в США, Канаду та європейські країни.

Зазначимо, що загалом завдяки взаємодії вже вдалося направити на лікування та/або реабілітацію за кордон майже 4 тисячі українців, серед яких понад 1 300 – це діти з онкологічними захворюваннями та травмами.

Відповідно до затверджених критеріїв, евакуйованими на лікування до закордонних клінік можуть бути діти і дорослі зі складними мінно-вибуховими пораненнями та опіковими травмами, онкологічною патологією, а також захворюваннями, які потребують комплексного спеціалізованого лікування, якщо його доступність наразі значно обмежена.

Саме відповідність критеріям направлення за кордон для лікування під час дії воєнного стану підтверджується формою первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», заповненою лікарем закладу охорони здоров’я, який здійснює координацію направлення для лікування за кордон.

Підготовка пацієнта триває від 3-4 днів до 2 тижнів. У разі потреби у сторонній допомозі та підтримці через важкий стан або необхідність у подальшому післяопераційному догляді – пацієнта можуть супроводжувати родичі або близькі.

Також нагадуємо, що на сьогодні громадяни України можуть скористатися кількома маршрутами медичної евакуації на лікування за кордон, зокрема, через:

обласний департамент охорони здоров’я;

подання особистої заявки через сайт МОЗ.

Евакуація за кордон поранених військовослужбовців здійснюється через командування Медичних сил України.

Нагадаємо, що медична евакуація та транспортування громадян здійснюється безоплатно, адже всі видатки за дороговартісне лікування взяли на себе уряди країн-партнерок, які приймають пацієнтів.