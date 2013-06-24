Внаслідок повномасштабної війни росії проти України щодня зростає число постраждалих українських громадян, які потребують спеціалізованого лікування та подальшої реабілітації. Через пошкоджену інфраструктуру та ведення бойових дій на окремих територіях України лікувати таких пацієнтів складно, а інколи просто неможливо. Про це повідомляє Урядовий портал.

Саме тому з першого дня війни триває співпраця Міністерства охорони здоров’я із Єврокомісією, за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я, уряду Польщі, БО «Лікарі без кордонів» та інших міжнародних партнерів у напрямі медичної евакуації.

Наразі Консультативна місія «MEDEVAC» перебуває з візитом в Україні. Під час візиту представники місії ознайомитися з роботою лікарень та реабілітаційних відділень, а також обговорили перспективи подальшої співпраці з МОЗ.

«Медична евакуація є важливою частиною екстреної підтримки України з боку наших партнерів. Вже майже 4 тисячі українців були евакуйовані за програмою медичної евакуації, переважна більшість — через польський евакохаб. Це пацієнти з важкими бойовими пораненнями та опіками, хронічними захворюваннями та новоутвореннями, що потребують спеціалізованого лікування та подальшої реабілітаційної допомоги. Ми вдячні партнерам за увагу до здоров’я українців та відкриті до подальших ідей і проектів», – повідомив перший заступник Міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.

МОЗ продовжує ефективну співпрацю з Центром координації реагування на надзвичайні ситуації Європейської комісії (Emergency Response Coordination Centre) щодо медичної евакуації.

Проект «MEDEVAC» і досвід України є унікальними. Це перший проект з міжнародної медичної евакуації такого масштабу. Тож Консультативна місія представників Центру прибула Україну з метою ознайомлення з процесами евакуації, що тривають в країні.

Також під час зустрічі сторони обговорили проблеми, які виникають з електронним документообігом даних пацієнтів та отриманням якісної медичної інформації.

Зазначимо, що від початку війни вже було організовано понад 180 медичних евакуацій. Кожен випадок є індивідуальним та розглядається окремо. Підготовка пацієнта зазвичай триває від 3-4 днів до 2 тижнів, Міністерство забезпечує комунікацію з клініками та міжнародними партнерами.

Медична евакуація та транспортування громадян здійснюється безоплатно, адже всі видатки за дороговартісне лікування беруть на себе уряди країн-партнерок, які приймають пацієнтів.

Більш детально ознайомитися з алгоритмом медичної евакуації можна за посиланням.

Також нагадуємо, що зараз працює кілька маршрутів, за якими постраждалі громадяни України можуть бути переведені на лікування за кордон, зокрема:

– через обласний департамент охорони здоров’я;

– шляхом подання особистої заявки через сайт МОЗ у розділі «Громадянам»;

– для військовослужбовців – шляхом подання на евакуацію за кордон через командування Медичних сил України.

Міністерство охорони здоров’я України висловлює вдячність міжнародним партнерам та колегам за потужну допомогу й солідарність з Україною у цей нелегкий час.