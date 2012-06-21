Щойно Верховна Рада проголосує за прийняття відповідного закону про створення Єдиного реєстру військовозобов’язаних (громадян України), як упродовж двох років — цей термін визначено у Стратегічному оборонному бюлетені України — реєстр запрацює. Як пояснив тимчасово виконуючий обов’язки першого заступника начальника Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генштабу ЗСУ полковник Микола Садеков, після прийняття закону стане можливим унормування обліку військовозобов’язаних у електронному вигляді. Військові запевняють, що єдина база матиме високий ступінь захисту. Автоматизована система ЄДРВ — централізована база — зберігатиметься на захищеному сервері. Передбачається, що районні військкомати наповнюватимуть її інформацією. Доступ до інформації посадових осіб розмежовано.
— Викрасти дані про мобілізаційний ресурс України буде фізично неможливо, — запевнив полковник Микола Садеков. — Електронні бази даних Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних будуть доступні посадовцям, пов’язаним з призовом, тільки в межах їхньої компетенції. Наприклад, у районних військкоматах зможуть оперувати даними лише про свій район. А от на рівні Генштабу можна буде отримати доступ до всієї інформації, але не скопіювати її. Фізичний та програмний поділ електронного реєстру дасть змогу відстежувати діяльність усіх посадовців, пов’язаних із призовом.
Поява електронного реєстру дасть змогу вирішити три основні завдання. По-перше, створити в державі єдину централізовану базу даних військовозобов’язаних та призовників, максимально достовірно та оперативно приймати рішення щодо комплектування ЗСУ. По-друге, скоротити терміни очікування громадянами інформації, що стосується військового обліку. По-третє, зменшити корупційні чинники під час призову на строкову службу та призову за мобілізацією.
— Уже підготовлено проект закону, який має унормувати положення щодо ведення електронного реєстру військовозобов’язаних. У жовтні його прийняли у першому читанні. У грудні законопроект розглядали у другому читанні, однак він не був прийнятий. Нині він у профільному комітеті чекає на повторне читання, — повідомив Микола Садеков.
Після прийняття закону знадобиться 6—9 місяців на створення системи і ще рік на наповнення бази даними. Нині йдеться про механізм отримання баз даних виборців, якими первинно наповнять реєстр. До Єдиного реєстру вноситимуть дані усіх військовозобов’язаних — юнаків із 17 років, дівчат із 18 років, які мають військові спеціальності, як-от зв’язківці та медики.
Паперовий облік військовозобов’язаних також залишається. Це, за словами полковника, дасть змогу звіряти дані, внесені в електронний реєстр із паперового варіанта. В такий спосіб планують унеможливити корупційні оборудки.
У міністерстві запевняють, що Єдиний реєстр забезпечуватиме захист даних громадян відповідно до вимог Закону «Про захист персональних даних».