Національний ШІ-асистент, 8000 шкіл в екосистемі «Мрія» та супутниковий зв’язок у зонах бойових дій — це лише частина того, що Міністерство цифрової трансформації реалізувало за перші 100 днів роботи нового уряду. Результат — 10 ключових напрямів цифровізації, що роблять життя мільйонів українців зручнішим.

Зокрема, персональний помічнику сфері держпослуг уже згенерував 5000+ довідок. Українці отримали швидкий доступ до інформації про держпослуги за допомогою штучного інтелекту.

Цифровізація освіти

Понад 2200 шкіл у всій Українівже працюютьз освітньою екосистемою «Мрія». Вона спрощує роботу вчителів завдяки електронним щоденникам, автоматизованому плануванню та оцінюванню, допомагає учням розвивати свій потенціал через персоналізований контент і систему мотивації, а батькам — бути ближчими до навчання дітей. 2026 року «Мрія» розшириться, щоб створити єдину цифрову систему для всіх рівнів освіти.

Також урядвніс зміни до постановипро освітню екосистему Мінцифри — з’явиться «Мрія.Дошкілля». Вихователі зможуть вести облік занять та відвідуваності, а батьки — стежити за розвитком дитини онлайн. Ще впровадять гейміфікацію — бізнес мотивуватиме дітей бонусами, а для вчителів та компаній створять відкриту платформу контенту.

Сталий зв’язок

Забезпечено вимоги сталості мобільного зв’язку під час блекаутів:75 % базових станцій працювали шість годин без перебоїв. Українці отримали гарантію зв’язку навіть у найскладніших умовах.

Також до кінця року спільно з операторами планують пілот 5G у Львові та Бородянці. Згодом технологію масштабують на інші міста України. Паралельно тестують Starlink Direct to Cell, що дасть змогу надсилати SMS навіть без покриття. Ця технологія забезпечує громадян стабільним мобільним зв’язком у надзвичайних ситуаціях по всій країні.

Історичною подією став закон, що дозволяє Україні приєднатись до європейської політики Roam Like At Home. З 1 січня 2026 року українці користуватимуться домашнім мобільним тарифом у країнах ЄС без додаткової плати за роумінг. Уперше країна, що є лише кандидатом на членство в ЄС, приєдналась до європейської політики на умовах рівного партнерства.

Уряд також затвердив нові Правила надання електронних комунікаційних послуг, які покликані захистити особистий простір громадян. Оператори отримали дієві інструменти для боротьби зі спам-викликами — правила вже успішно працюють.

Нові сервіси в «Дії»

Додали сім нових публічних послугна портал «Дія»:

«Пакунок школяра»— грошову допомогу погоджено для більш ніж 187 000 батьків першокласників.

Медичні сповіщення(пуші про електронні направлення або електронні рецепти в «Дії») — 586 244 користувачі.

Освітні сертифікати для дітей ветеранів(покриття витрат на навчання дітей захисників) — 4599 сертифікатів.

Заявка на базову соціальну допомогуонлайн без відвідування установ — 5767 заяв.

Отримання ветеринарних ліцензій(для бізнесу — спрощення отримання дозвільного документа) — вісім сформовано.

Сертифікація оператора протимінної діяльності(впроваджено 4 вересня 2025 року).

Будівельні push-сповіщення.

Нові категорії заяв у Міжнародний реєстр збитків: насильницьке переміщення або депортація дітей та дорослих (A2.8 та A2.9), втрата житла або місця проживання (А3.3) — 38 заяв.

Також у жовтні 2025 року уряд ухвалив постановупро розірвання шлюбу онлайн — уже готуємо комплексну послугу в «Дії». Крім того, почалосябета-тестування нових послуг на порталі «Дія» для військовослужбовців — чинних і звільнених зі служби та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць.

Оптимізація роботи ЦНАПів

Ухвалено постанову КМУ від 1 жовтня 2025 р. № 1226 «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг», що затверджує оптимальний перелікіз373 адміністративних послуг у 18 категоріях.

Перелік враховує безпекові особливості і людський ресурс, наявність спецобладнання, специфіку територіальних підрозділів і віддалених робочих місць. Упершезапроваджено податкові та пенсійні послуги у ЦНАПах.

Також впровадженоєдиний і справедливий підхід до розрахунку адмінзборів: громадяни не платять зайвого, а органи влади покривають реальні витрати прозоро. Готують розпорядження Кабінету Міністрів щодо розрахунку розмірів плати за надання публічних послуг.

Крім того, в липнізібрали понад82 000 відгуків про роботу ЦНАП за перше півріччя 2025 року. 98% громадян задоволені якістю наданих послуг.

Дія.City Invest

Спільно з Національною агенцією з цінних паперів і фондового ринку створили концепцію для запуску венчурних фондів усього за три тижні. Це рішення спростить інвестування в українські стартапи та IT-компанії, щоб вони могли швидше зростати й розвивати технологічний сектор України.

Регулювання азартних ігор

Взялися за розробленняелектронної системи моніторингу азартних ігор(розгорнута державна система онлайн-моніторингу).

Розпочали процес видачі ліцензій у сфері азартних ігордля забезпечення прозорого та контрольованого ринку. Державний бюджет уже отримав майже 770 мільйонів гривень надходжень від ліцензійних платежів.

Інтеграція в Single Digital Market ЄС

ПротестувалиEUDI Wallet у межах України — європейський цифровий гаманець, який надасть можливість українцям користуватися цифровими документами в ЄС, а європейці використовуватимуть свої в Україні.

Команда Мінцифри готує проєкт постанови Кабінету Міністрів щодо формування й використання електронних посвідчень ідентифікаційних даних та електронних посвідчень атрибутів за допомогою гаманця з цифровою ідентифікацією.

З 0 до 14 мільйонівзбільшено кількість підписувачів, яким було видано кваліфіковані сертифікати електронних підписів без дублювання підписів. Громадяни та бізнес зможуть підписувати й приймати документи в сервісах ЄС без дублювання підписів — український КЕП працюватиме в європейських системах.

Brave1

Brave1 Marketінтегрувализ програмою «Армія Дронів.Бонус» для можливості оплатити замовлені дрони заробленими єБалами.

Відкриличотири пріоритетні для фронту грантові конкурси: вибухові речовини, зенітні та балістичні ракети й ШІ.

Цифровізація для громадян, бізнесу та держави

«єАкциз»:виведення з тіні та контроль обігу алкоголю, тютюнових виробів за допомогою електронної марки акцизного податку з унікальним кодом (очікуване зростання надходжень від акцизу на 15%).380 представників економічних операторівпройшли 10 навчальних вебінарів щодо роботи з доступним функціоналом у системі «єАкциз».

«єНотаріат»:завершили перший етап тестування нової системи, до якого долучилися приблизно2000 нотаріусів.

«єСуд»:розробили концепцію застосування ШІ для справ про адмінпорушення. Також готують впровадження комплексної послуги в «Дії» для отримання виконавчих документів онлайн. Тестування планують розпочати у грудні.

«єДозвіл»:запустили першу ШІ-ліцензію для бізнесу «єДозвіл». Видано 8000+ декларацій матеріально-технічної бази.

Шлюб онлайн:відкритодва нових цифрових офісиу Львові та Дніпрі.Більш як 270 шлюбівреєструють цифровими офісами щодня.

Джерело:

Міністерство цифрової трансформації