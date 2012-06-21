Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



Учора сполученням від станції Тараса Шевченка (м. Сміла) до Черкас «Укрзалізниця» відправила в перший рейс дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. Щодня він виконує чотири рейси в обох напрямках. Розклад руху складений так, що пасажирам зручно пересісти на пасажирські та швидкісні потяги різних напрямків.

Новий потяг – це три вагони, з яких 170 місць для сидіння. Вартість проїзду у вагоні ІІІ класу – 25 грн. 78 копійок, у вагоні ІІ класу – 78 грн. 95 копійок. Нові сучасні вагони обладнані блоками зручних крісел, столиками, розетками та моніторами. Потяг також пристосований для перевезення інвалідів на колясках. Максимальна експлуатаційна швидкість – 140 км на годину.

Як стало відомо, до проєкту Державного бюджету на 2021 рік закладені кошти на придбання 100 нових вагонів для «Укрзалізниці». Частина з них має піти на формування двох потягів по 5 вагонів для денного маршруту, що зв’яже Харків, Полтаву, Черкаси, Білу Церкву, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль і Львів. Як зауважив у коментарі проєкту «Залізні магістралі» заступник міністра фінансів України Олександр Кава, це допоможе забезпечити сполучення між цими обласними центрами, а також, по-суті, відкрити Україну для жителів Черкас, які сьогодні дуже обмежені в можливостях використання залізничного транспорту із вокзалу обласного центру. Проєкт передбачає електрифікацію залізниці від станції імені Тараса Шевченка до міста Черкаси.

До програми, за словами посадовця, включено й фінансування запуску швидкісного електропотяга «Інтерсіті» маршрутом «Черкаси-Київ».