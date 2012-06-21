Від удару блискавок на Волині загинули двоє дітей, на Львівщині - дитина і дорослий. Ще дві дитини постраждали від негоди у Львівській та Рівненській областях.
Негода повалила дерева, позривала дахи з будинків та знеструмила 881 населений пункт, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
«У період з 29 на 30 червня на території Волинської, Закарпатської, Львівської, Рівненської та Чернівецької областей внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру, розряд блискавки) загинуло 4 особи та постраждало 2 особи, сталося повалення 216 дерев, пошкоджено 75 покрівель житлових будинків», – йдеться в повідомленні.
У Волинській області від удару блискавки загинуло двоє дітей (2002 та 2005 року народження).
У Львові від удару блискавки загинула дитина і дорослий, ще двоє людей постраждали, серед них дитина 2007 року народження.
У Рівненській області постраждала восьмирічна дитина.
Що відчуває людина, коли в неї влучає блискавка
Внаслідок дощу та поривів вітру сталося знеструмлення 881 населеного пункту у 10 областях, а саме у Волинській, Хмельницькій, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Київській та Луганській.
Бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання населених пунктів.