Шкідливий вірус CopyCat, здатний проникати на пристрої на платформі Android, заразив 14 млн смартфонів в всьому світі.
Про це виданню gazeta.ru повідомили в прес-службі Check Point Software Technologies.
Вірус проникає в систему і генерує доходи від реклами. Експерти оцінили прибуток, яку CopyCat приніс своїм творцям, в $ 1,5 млн.
CopyCat вже вдалося зламати 8 мільйонів від загальної кількості заражених пристроїв, причому завантаження і активація, як правило, не викликають підозр у користувача. Велика частина жертв знаходиться в Південно-Східній Азії, однак зараження також піддалися 280 тисяч користувачів з США.
Нагадаємо, 27 червня українські установи стали жертвами масштабної кібератаки, проведеної за допомогою вірусу Petya.A.
Хакерські атаки були націлені на об'єкти критичної інформаційної інфраструктури енергогенеруючих і енергопостачальних компаній, об'єктів транспорту, низки банківських установ, телекомунікаційних компаній. Вірус атакував і Кабінет Міністрів України і газету «Урядовий кур’єр».
Потужна хакерська атака почалася з України, а потім поширилася на 64 інші країни. Експерти назвали винуватцем зараження ПК програму M.E. Doc, використовуваної в бухгалтерії.
В СБУ заявили, що метою масштабної хакерської атаки була дестабілізація ситуації в Україні.