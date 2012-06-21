Співробітники Університету Техасу (США) провели дослідження на мишах і виявили: у гризунів, які їли куркуму, червоний виноград і яблука, клітини пухлини передміхурової залози «голодували» і гинули.
За словами дослідників, комбінація цих продуктів заважає раковим клітинам отримувати з'єднання, необхідні для росту. Загалом, у ході дослідження фахівці вивчили 142 з'єднання. Дослідники шукали з'єднання, здатні знищувати ракові клітини. Й три з них справлялися з раковими клітинами найуспішніше. Це були куркумін з куркуми, урсолова кислота з яблучної шкірки і ресвератрол з червоного винограду, пише gogetnews.info.
Потім вчені провели експерименти з гризунами, що страждали від раку простати. Коли миші отримували поєднання урсолової кислоти з будь-яким з двох інших з'єднань, пухлини у них зменшувалися.
Дослідники говорять, що вищезгадані сполуки перешкоджають поглинанню раковими клітинами глутаміну. Ця амінокислота потрібна клітинам пухлини, щоб рости. Побічних ефектів не спостерігалося. Однак концентрації сполук були набагато вищі, ніж можна отримати зі звичайного раціону.