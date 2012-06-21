Під час зливи в Ліворно (Тоскана, Італія) було затоплено десятки будинків. За дві години випало
В одному з будинків знайдені тіла чотирьох людей. Всі вони були членами однієї сім'ї – батько, мати, дворічна дівчинка і дідусь. Рятувальникам вдалося врятувати лише чотирирічну дівчинку.
Тіло п'ятої жертви негоди виявили в районі зсуву грунтів, викликаного негодою, ще одного загиблого знайшли біля його будинку. Сьома людина загинула під час дорожнього ДТП, викликаного зливою.
Кількість жертв у найближчі години може зрости. Уже зараз рятувальники кажуть про мінімум трьох зниклих без вісті.