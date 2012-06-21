До 2021 року Полтавська область повністю перейде на роздільне збирання сміття, сортування та його перероблення. Як це відбуватиметься, розписано в регіональній комплексній програмі поводження з твердими побутовими відходами, яку презентували на розширеній колегії Полтавської облдержадміністрації.
Відповідно до цієї дорожньої карти, на Полтавщині до 2021 року збудують 18 сортувальних станцій, 5 сучасних полігонів та 3 сміттєпереробні заводи. Як повідомила один з авторів програми, науковець з Полтавського національного техуніверситету імені Юрія Кондратюка Оксана Ілляш, область пропонують розділити на 5 субрегіонів — Полтавський, Котелевський, Кременчуцький, Пирятинський і Хорольський. Для кожного з них буде розроблено власну систему оброблення та утилізації сміття.
У Полтавському субрегіоні, наприклад, згідно з програмою з наявних нині 675 сміттєзвалищ залишать 146, решту поступово виводитимуть з експлуатації. До того часу мають закупити і встановити 26,4 тисячі контейнерів для роздільного збирання сміття. Ними забезпечать навіть найвіддаленіші села. На 154 мільйони гривень буде закуплено 87 одиниць сміттєзбиральної спецтехніки для районів та для обслуговування полігонів. Зокрема, розроблять логістичні схеми маршрутів вивезення сміття, проведуть паспортизацію сміттєзвалищ, які залишать в експлуатації. Вартість виготовлення паспорта — 15-20 тисяч гривень.
Загалом на реалізацію програми Полтавщині доведеться залучити 381 мільйон гривень. За словами Оксани Ілляш, різні етапи і заходи передбачають різноманітні джерела фінансування. Наприклад, паспортизацію звалищ, розроблення схем санітарного очищення району проводитимуть коштом місцевих бюджетів. Будівництво 18 сортувальних станцій вартістю 36,5 мільйона гривень — на умовах співфінансування з обласного екологічного фонду та місцевих бюджетів. На реалізацію цієї програми місцевим бюджетам (сільським, міським, районним) доведеться щороку протягом 5 років спрямовувати по 1,5 мільйона гривень фінансування, з обласного бюджету — 34.
Планують суттєві інвестиції. Області доведеться залучити додатково 790 мільйонів гривень на будівництво сучасних переробних комплексів у Полтаві, Кременчуці та Горішніх Плавнях. Це може бути як підтримка з Державного бюджету, Фонду регіонального розвитку, так і кошти іноземних інвесторів.
Голова Полтавської ОДА Валерій Головко пояснив, що область може встигнути до 1 січня 2018 року привести у відповідність наявні полігони. «Протягом 25 років ми викидали сміття за паркан, поближче до сусіда, і вважали, що в нас чисто, — сказав він. — Нині ми знаємо, куди рухатися, маємо дорожню карту проекту. Сподіваюся, програму приймуть за основу і винесуть на розгляд депутатів обласної ради». Також Валерій Головко підкреслив, що одним із головних моментів концепції повинна бути спроможність людей платити за вивезення і перероблення сміття. Місцеві бюджети мають взяти на себе фінансування відшкодування різниці в тарифах.