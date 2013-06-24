Видача посвідчення сімʼям зниклих безвісти має бути максимально спрощена. Про це йшлося на нараді Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, яка відбулася 7 липня під головуванням Віце-прем'єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук. Про це повідомляє Урядовий портал.

Від регіональних координаторів Уповноваженого зі зниклих безвісти до Мінреінтеграції надійшла інформація, що у ряді областей територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) відмовлялися видавати людям відповідні посвідчення без надання додаткових документів. Це стало причиною розгляду даного питання на Коордштабі.

Як повідомив представник Міноборони, витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, є підставою для видачі ТЦК посвідчення члена родини зниклого безвісти. А також додав, що наразі бланків посвідчень достатньо.

Однак для більш чіткого врегулювання та спрощення процедури видачі таких посвідчень Міноборони напрацьовує зміни до постанови КМУ № 379 від 28.05.1993.

За результатами обговорення цього питання Ірина Верещук доручила Міноборони протягом тижня надіслати в усі ТЦК роз’яснення щодо порядку видачі посвідчень членів сімей осіб, зниклих безвісти.