За січень — червень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1408,3 млрд грн. У червні видатки становили 265,1 млрд грн. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України, повідомляє Мінфін.

У структурі видатків найбільше спрямовано на оплату праці з нарахуваннями — 569,4 млрд грн (у червні — 98,7 млрд грн), або 40,4% загального обсягу видатків, витрачених за січень — червень 2023 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 441,9 млрд грн (у червні — 75,5 млрд грн).

341,1 млрд грн (у червні — 60,7 млрд грн) пішло на оплату використання товарів і послуг, або 24,2% загального обсягу видатків. Зокрема: 230,3 млрд грн — для підтримки Збройних сил України (придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту — шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування, паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування; 67,4 млрд грн перерахувала Національна служба здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення; 264,3 млрд грн (у червні — 42,5 млрд грн) — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), або 18,8% загального обсягу видатків, серед них 135,9 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, 93,3 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей; 84,4 млрд грн (у червні — 22,4 млрд грн) — на трансферти місцевим бюджетам, або 6% загального обсягу; 116,8 млрд грн (у червні — 33 млрд грн) — на обслуговування державного боргу, або 8,3% загального обсягу.

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