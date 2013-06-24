За січень — квітень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1,2 трлн грн, що на 239,6 млрд грн, або на 25,3%, більше порівняно з аналогічним періодом торік. У квітні було витрачено 329,9 млрд грн. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 травня 2025 року.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

475,2 млрд грн— на оплату праці з нарахуваннями (зокрема у квітні — 125,7 млрд грн), або 40,1%, загального обсягу видатків за січень — квітень 2025 року (порівняно з аналогічним періодом торік зросли на 86,7 млрд грн, або на 22,3%); зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 365,2 млрд гривень (у квітні — 96,6 млрд грн);160,4 млрд грн— на оплату використання товарів і послуг (у квітні — 49,1 млрд грн), або 13,5%, загального обсягу видатків; у тому числі:

83,9 млрд грн — для підтримки Збройних сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів (придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту — шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування, паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг).

50,2 млрд грн перерахувала Національна служба здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

212,9 млрд грн— насоціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій, у квітні — 54,1 млрд грн), або 18% загального обсягу видатків, що на 25,7 млрд грн, або на 13,7%, більше порівняно з аналогічним торішнім періодом, у тому числі:

74,2 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

33,7 млрд грн — на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

20,7 млрд грн — для виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

163 млрд грн —на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям, у квітні — 40,6 млрд грн), або 13,7% загального обсягу видатків, у тому числі: