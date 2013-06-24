За січень — квітень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1,2 трлн грн, що на 239,6 млрд грн, або на 25,3%, більше порівняно з аналогічним періодом торік. У квітні було витрачено 329,9 млрд грн. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 травня 2025 року.
У структурі видатків найбільше спрямовано:
- 475,2 млрд грн— на оплату праці з нарахуваннями (зокрема у квітні — 125,7 млрд грн), або 40,1%, загального обсягу видатків за січень — квітень 2025 року (порівняно з аналогічним періодом торік зросли на 86,7 млрд грн, або на 22,3%); зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 365,2 млрд гривень (у квітні — 96,6 млрд грн);160,4 млрд грн— на оплату використання товарів і послуг (у квітні — 49,1 млрд грн), або 13,5%, загального обсягу видатків; у тому числі:
- 83,9 млрд грн — для підтримки Збройних сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів (придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту — шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування, паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг).
- 50,2 млрд грн перерахувала Національна служба здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.
- 212,9 млрд грн— насоціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій, у квітні — 54,1 млрд грн), або 18% загального обсягу видатків, що на 25,7 млрд грн, або на 13,7%, більше порівняно з аналогічним торішнім періодом, у тому числі:
- 74,2 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
- 33,7 млрд грн — на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;
- 20,7 млрд грн — для виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
- 163 млрд грн —на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям, у квітні — 40,6 млрд грн), або 13,7% загального обсягу видатків, у тому числі:
- 149,2 млрд грн—на придбання товарів для задоволення потреб Збройних сил України, повідомляє Мінфін.