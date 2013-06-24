За січень – травень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1,5 трлн грн, що на 280,8 млрд грн, або на 22,3% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у травні було витрачено 352,8 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень – травень 2025 року становили 984,1 млрд грн, або 64 % від усіх видатків загального фонду. У тому числі у травні було витрачено 218,9 млрд грн.

Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 13 червня 2025 року.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:

607,3 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у травні – 132,1 млрд грн) або 39,5% від загального обсягу видатків, витрачених за січень – травень 2025 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 113,3 млрд грн, або на 22,9%);

213,3 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг (у травні – 52,9 млрд грн) або 13,9% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

- підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

- перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

266,3 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у травні – 53,4 млрд грн) або 17,3% від загального обсягу видатків, що на 29,7 млрд грн або на 12,6% більше проти аналогічного періоду минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

- трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

- соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

- виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

204,8 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у травні – 41,8 млрд грн) або 13,3% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

- придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

- забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

136,6 млрд грн – на обслуговування державного боргу (у травні – 44,1 млрд грн) або 8,9% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 34,9 млрд грн, або на 34,4%);

73,1 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам (у травні – 19,2 млрд грн) або 4,7% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 7,8 млрд грн, або на 11,9%).