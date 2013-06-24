За січень — червень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1,9 трлн грн, що на 331,5 млрд грн, або на 21,5%, більше порівняно з аналогічним торішнім періодом. Зокрема, в червні було витрачено 337,4 млрд грн.

Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень — червень 2025 року становили 1,2 трлн грн, або 62,5% всіх видатків загального фонду. Зокрема у червні було витрачено 187,6 млрд грн. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 липня 2025 року.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:

734,5 млрд грн — на оплату праці з нарахуваннями (у червні — 127,2 млрд грн), або 39,2%, загального обсягу видатків, витрачених за січень — червень 2025 року (порівняно з аналогічним періодом торік зросли на 134,3 млрд грн, або на 22,4%); 256,6 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у червні — 43,3 млрд грн), або 13,7% загального обсягу видатків. Кошти було спрямовано зокрема на: підтримку Збройних сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів — придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплату комунальних послуг; перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення; 313,5 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій, у червні — 47,2 млрд грн), або 16,7% загального обсягу видатків, що на 31,5 млрд грн, або на 11,2%, більше порівняно з аналогічним періодом торік. Кошти було спрямовано зокрема на: трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій; соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей; виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Мінсоцполітики на соціальні виплати спрямовано видатків обсягом 191,5 млрд грн.

239 млрд грн спрямовано на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям, у червні — 34,3 млрд грн), або 12,7% загального обсягу видатків. Кошти було спрямовано зокрема на: придбання товарів для задоволення потреб Збройних сил України; забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва; 179,8 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у червні — 43,2 млрд грн), або 9,6% загального обсягу (порівняно з аналогічним періодом торік зросли на 47,1 млрд грн, або на 35,5%); 102,1 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у червні — 29 млрд грн), або 5,4% загального обсягу (порівняно з аналогічним періодом торік зросли на 9,8 млрд грн, або на 10,6%), повідомляє Мінфін.