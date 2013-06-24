За січень – липень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2,2 трлн грн, що на 363,1 млрд грн, або на 20,1% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у липні було витрачено 295,8 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень – липень 2025 року становили 1,4 млрд грн, або 62,5% від усіх видатків загального фонду. У тому числі у липні було витрачено 185,7 млрд грн.

Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 серпня 2025 року.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:

860,6 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у липні – 126 млрд грн) або 39,6% від загального обсягу видатків, витрачених за січень – липень 2025 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 152,7 млрд грн, або на 21,6%);

297,1 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг (у липні – 40,5 млрд грн) або 13,7% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

355,2 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у липні – 41,7 млрд грн) або 16,4% від загального обсягу видатків, що на 26,7 млрд грн або на 8,1% більше проти аналогічного періоду минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

281,6 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у липні – 42,6 млрд грн) або 13% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;