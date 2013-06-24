За січень-листопад 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2632,8 млрд грн. У листопаді видатки становили 285,7 млрд гривень. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 грудня 2023 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

- 1082,1 млрд грн (у листопаді – 98,2 млрд грн) – на оплату праці з нарахуваннями або 41,1% від загального обсягу видатків, здійснених за січень–листопад 2023 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 836 млрд грн (у листопаді – 74,7 млрд грн).

- 637,9 млрд грн (у листопаді – 75,1 млрд грн) – на оплату використання товарів і послуг або 24,2% від загального обсягу видатків. У тому числі:

426 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

128,7 млрд грн – перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

- 473,4 млрд грн (у листопаді – 49,2 млрд грн) – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 18% від загального обсягу видатків. У тому числі:

249,2 млрд грн – трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

155,5 млрд грн – для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

- 225 млрд грн (у листопаді – 37,5 млрд грн) – на обслуговування державного боргу або 8,5% від загального обсягу;

- 135,6 млрд грн (у листопаді – 10 млрд грн) – на трансферти місцевим бюджетам або 5,2% від загального обсягу.