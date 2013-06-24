За січень — вересень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2,82 трлн грн, що на 473,5 млрд грн (на 20,2%) більше, ніж за аналогічний період торік. Зокрема у вересні було витрачено 312,6 млрд гривень.

Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень — вересень 2025 року становили 1,78 трлн грн, або 63,3% усіх видатків загального фонду. Зокрема у вересні було витрачено 210,8 млрд гривень.

Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 жовтня 2025 року.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано: 1,13 трлн грн— на оплату праці з нарахуваннями (зокрема у вересні — 135,2 млрд грн), або 40,1% загального обсягу видатків, витрачених за січень — вересень 2025 року (проти аналогічного торішнього періоду зросли на 200,8 млрд грн, або на 21,6%); 474,9 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у вересні — 55,1 млрд грн), або 16,9% загального обсягу видатків, що на 63,1 млрд грн, або на 15,3% більше проти аналогічного періоду торік. Кошти було спрямовано, зокрема, на: трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій; соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей; виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; 397,3 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у вересні — 53,6 млрд грн), або 14,1% загального обсягу видатків. Кошти було спрямовано, зокрема, на: підтримку Збройних сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів — придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг; перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення; 347,1 млрд грн— на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у вересні — 33,6 млрд грн), або 12,3% загального обсягу видатків. Кошти було спрямовано, зокрема, на: придбання товарів для задоволення потреб Збройних сил України; забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва; 246,3 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у вересні – 13 млрд грн), або 8,7% загального обсягу (проти торішнього аналогічного періоду зросли на 28,8 млрд грн, або на 13,2%); 139,3 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у вересні — 16 млрд грн), або 4,9% загального обсягу (проти торішнього аналогічного періоду зросли на 8,6 млрд грн, або на 6,6%).

Джерело:

Міністерство фінансів