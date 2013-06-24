За січень — жовтень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 3,16 трлн грн, що на 507,2 млрд грн (на 19,1%) більше, ніж за аналогічний період торік. Зокрема в жовтні було витрачено 346,8 млрд грн.

Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень — жовтень 2025 року становили 2 трлн грн, або 63,3%, всіх видатків загального фонду. Зокрема в жовтні було витрачено 220,6 млрд грн. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 14 листопада 2025 року.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано: 1,26 трлн грн — на оплату праці з нарахуваннями (зокрема у жовтні — 133,1 млрд грн), або 39,9%, загального обсягу видатків за січень — жовтень 2025 року (порівняно з аналогічним торішнім періодом зросли на 220,7 млрд грн, або 21,2%); 524,4 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій, у жовтні — 49,4 млрд грн), або 16,6%, загального обсягу видатків, що на 58,4 млрд грн, або на 12,5%, більше, ніж за аналогічний період торік. Кошти було спрямовано зокрема на: трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій; соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей; виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; 458 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у жовтні — 60,7 млрд грн), або 14,5%, загального обсягу видатків. Кошти було спрямовано зокрема на: підтримку Збройних сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів (придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту — шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування, паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплату комунальних послуг); перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення; 384,4 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям (у жовтні — 37,3 млрд грн), або 12,1%, загального обсягу видатків. Кошти було спрямовано зокрема на придбання товарів для задоволення потреб Збройних сил України; забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва; забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру; 279,9 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у жовтні — 33,6 млрд грн), або 8,8%, загального обсягу (порівняно з аналогічним торішнім періодом зросли на 36,3 млрд грн, або на 14,9%); 156,3 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у жовтні — 16,9 млрд грн), або 4,9%, загального обсягу (порівняно з аналогічним періодом торік зросли на 9,3 млрд грн, або на 6,3%).

Джерело:

Міністерство фінансів