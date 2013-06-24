У ході виконання урядового експериментального проекту щодо комплексного відновлення населених пунктів вже приступили до перших п'яти житлових будинків у Посад-Покровському. Про це повідомляє Урядовий портал.

Обʼєкти матимуть площу 70 м² і внутрішнє оздоблення, до кінця року власники зможуть заїхати у нові оселі.

Далі буде оголошено тендери на відбудову наступних житлових будинків. Всі вони будуть за типовими проектами, але різні за площею.

Наразі розробляються проектні рішення на будинки площею від 50, 90,120,140 м². Також триває проєктування об’єктів соціальної інфраструктури та відновлення комунікацій – водо та газопостачання.

У межах комплексного відновлення села буде відремонтовано автомобільну дорогу М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ. На 5-кілометровій ділянці влаштована основа та нижній шар асфальтобетонного покриття.

До початку повномасштабного вторгнення у Посад-Покровському проживало більше ніж дві тисячі мешканців. До листопада росіяни обстрілювали населений пункт усіма наявними видами озброєння, щоденно – більш як 350 обстрілів. В результаті – інфраструктура та приватні будинки мешканців майже повністю зруйновані агресором. Пошкоджень зазнали понад 900 об’єктів комунальної та приватної власності.

Урядовою постановою Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури УкраїниАгентство відновлення) визначено координатором, Служби відновлення в областях – замовником робіт.

Через онлайн-голосування було зібрано думки місцевих мешканців, на основі чого визначено перелік основних функцій та очікувань громади.

Впродовж кількох місяців команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструкутри України та Агентство відновлення працювали над загальною концепцією відновлення.

У червні місцевим мешканцям презентували архітектуру майбутнього села: сучасного, побудованого з урахуванням потреб для кожної групи населення, зокрема, принципів безбар’єрності та інклюзивності. Наразі, це відбудова житла, будівництво нового ліцею, центру безпеки та амбулаторії. Новий простір села буде безбар’єрним й інклюзивним, з пішохідним бульваром, алеями й сквером, культурним центром та церквою.