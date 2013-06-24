Міністр фінансів Сергій Марченко під час робочого візиту до Канади провів зустріч із канадським бізнесом та українським бізнесом в Канаді. Також відбувся круглий стіл із провідними канадськими пенсійними та інвестиційними фондами за участі міністра фінансів Канади Франсуа-Філіпа Шампаня. Сторони докладно обговорили перспективи участі Канади в масштабній програмі післявоєнної відбудови України.

Сергій Марченко подякував канадським партнерам за всебічну підтримку та наголосив на важливості залучення приватного капіталу до відбудови — через надійні механізми партнерства і прозоре втілення проєктів. Міністр фінансів окреслив перспективні сектори для інвестицій: «Україна відкриває широкі можливості для приватного сектору. Відбудова стане масштабним інвестиційним проєктом, який потребуватиме комплексного підходу.

Понад 500 мільярдів доларів США — така попередня оцінка потреб, яку зробив Світовий банк. Основні пріоритети — оборонно-промисловий комплекс, житлове будівництво, модернізація енергетичної інфраструктури, агросектор, логістика, розмінування».

Очільник Мінфіну зазначив, що Канада вже надає істотну підтримку Україні в гуманітарному розмінуванні та відновленні критичної, зокрема енергетичної інфраструктури. А український уряд впроваджує масштабну програму реформ, що охоплює ключові сектори економіки й відповідає рекомендаціям МВФ, Світового банку і Європейської комісії.

«Навіть в умовах війни Україна рішуче просувається шляхом реформ і євроінтеграції, що відкриває нові можливості для бізнесу та інвестицій. Уряд формує прозоре і передбачуване середовище, щоб залучати якнайбільше інвесторів до проєктів в Україні», — сказав міністр фінансів.

Для ефективної реалізації проєктів з відновлення Мінфін України впроваджує реформу управління публічними інвестиціями (Public Investment Management, PIM). Вона передбачає системний прозорий підхід до визначення інвестиційних пріоритетів.

2024 року було схвалено Єдиний проєктний портфель здійснення публічних інвестицій, що складається із 789 проєктів вартістю 57,8 млрд доларів США. На 2025-й заплановано фінансування обсягом 5 млрд доларів США для 91 проєкту.Сергій Марченко закликав бізнес та фонди інвестувати у відновлення, відбудову та розвиток України.

Учасники зустрічі продемонстрували інтерес до інвестицій в Україну та взаємовигідної співпраці, що підтримає зусилля з відновлення.

Сторони обговорили механізми зниження ризиків та страхування воєнних ризиків, зокрема започатковані спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку й Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США. Міністр додав, що одним із рішень може стати страхування інвестицій урядом Канади.

Організували зустріч з бізнесом Торгова палата Альберта — Україна, Українсько-канадська професійна бізнес-асоціація, мережа українських професіоналів в Альберті «Гривня».

Джерело: Міністерство фінансів