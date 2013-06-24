Міністр фінансів Сергій Марченко взяв участь у панельних дискусіях під час зборів групи країн-членів МВФ та Світового банку в Чорногорії. Ішлося про стан економіки у країнах, які приймають мігрантів та біженців.

«Унаслідок повномасштабного вторгнення росії мільйони українців знайшли прихисток у європейських країнах, і ми вдячні урядам цих держав за надану допомогу та захист», — зазначив Сергій Марченко та наголосив на пріоритетному завданні уряду України, а саме створенні стимулів для повернення громадян додому. У цьому контексті важливе відновлення країни.

«Уряд України передбачив у державному бюджеті на 2023 рік частину коштів на першочергове відновлення обсягом 3,3 мільярда доларів США. Наші міжнародні партнери надали гарантії на близько 4,3 мільярда доларів США. А незабезпечені першочергові потреби у відновленні цьогоріч становлять близько 6,5 мільярда доларів США. Отже, вчасне залучення цих коштів має вирішальне значення для створення належних умов проживання людей, повернення мігрантів та сприяння економічному зростанню України», — зазначив міністр фінансів.