Перші фури з пшеницею та ячменем вже рушили з Дніпропетровщини до Херсонщини. Допомога деокупованим територіям – спільна ініціатива начальника ОВА Сергія Лисака і фермерів нашої області. Загалом планують передати 300 тонн насіння. Щоб тамтешні аграрії засіяли розміновані поля. А люди, чиї громади відновлюють за проєктом «Пліч-о-пліч», були з хлібом. «Раніше Президент Володимир Зеленський ініціював відбудову сіл і селищ Херсонщини. Ми перейняли естафету проєкту «Пліч-о-пліч». Тепер не тільки відновлюємо. Дбаємо й про те, щоб люди, котрі пережили окупацію, були із хлібом, – зазначив начальник ОВА Сергій Лисак. – Порадившись із нашими фермерами, вирішили підтримати посівним матеріалом».

Перший гуманітарний вантаж на деокуповані території відправила фермерська родина, на чолі якої 86-річний Володимир Іванович. Все життя чоловік присвятив сільському господарству. Від тракториста доріс до керівника.

«Пережив голод. У дитинстві бігав у поля збирати колоски. Ті, що лишилися після жнив. Якось набив кишені і до мене під’їхав колишній поліцай. Він тоді охоронцем у колгоспі був. Спитав, що роблю. Відповів – колосків мамі назбирав. Може з них вона каші зварить. Та змусив висипати все. Я плакав. Це страшно було», – пригадує керівник фермерського господарства Володимир Іванович.

Відтоді дбає, аби в людей був хліб. Дізнавшись, у якому становищі опинилися колеги з Херсонщини, відгукнувся. Порадившись із сім’ю, виділив 300 тонн насіння. Пшениці та ячменю.

«Посівний матеріал для аграріїв, які повернулися на рідні землі. Щоб вони засіяли розчищені від мін поля. А це означає – буде хліб. Адже з кожної зернинки проросте колос. Ми не допустимо, щоб наші українці голодували», – резюмував Володимир Іванович.

Його тезка та колега з Приазовського району Херсонщини радіє. Каже – громада, у якій розташовується його ферма, тривалий час була під окупацією. Все, що він так дбайливо створював, фактично знищили. Техніку та врожаї.

«Пшениця просто погоріла. Деяка стала непридатною, бо простояла понад півроку незібраною. Багато мін у полях. Сапери розміновують. Ця робота триває вже понад півроку. І ще є над чим працювати. Допомога, надана Дніпропетровщиною, стане у нагоді. Вже восени засіємо чисті від снарядів землі», – поділився фермер з Херсонщини Володимир.

Насіння від фермерів регіону розділять між шістьма господарствами. Разом з тим Дніпропетровщина продовжує й відбудову деокупованих сіл. Будівельники працюють в Ольгиному, Старосіллі та Бобровому Куті. Дев’ять осель вже відремонтовано. Ще майже двадцять в роботі.