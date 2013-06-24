Під головуванням Віце-прем’єр-міністра - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук відбулася нарада Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час наради зосередили увагу на питанні соціальних виплат для ВПО. За результатами обговорень Мінсоцполітики спільно з Мінфіном доручено забезпечити своєчасні виплати внутрішнім переселенцям.

Крім того, вирішили питання наявної зараз проблеми відсутності в областях бланків посвідчень громадянам, які отримують державну соціальну допомогу. У червні буде забезпечено першочергові потреби регіонів у необхідних бланках посвідчень.

Також на нараді Коордштабу обговорили питання поліпшення умов проживання ВПО і вразливих категорій населення в місцях компактного проживання.

«Підтримувати вразливі категорії громадян. Це стосується і внутрішньо переміщених осіб. Не ховатися від проблем, не заперечувати їх, а спокійно їх вирішувати, крок за кроком», – наголосила Ірина Верещук.