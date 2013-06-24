Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук провела нараду щодо напрацювання змін до кількох постанов Кабінету Міністрів України з метою актуалізації їхніх положень. Про це повідомляє Урядовий портал.
Йдеться про постанови: «Про облік внутрішньо переміщених осіб», «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам» та «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб».
У заході взяли участь представники Мінреінтеграції, Мінсоцполітики, Уповноваженого ВРУ з прав людини, обласних військових адміністрацій та громадських організацій.
У тому числі розглядалися пропозиції змін щодо умов призначення чи поновлення виплат ВПО після повернення осіб з-за кордону. Зокрема й тих, хто відразу евакуювався із небезпечних територій до інших країн або не отримував довідку про взяття на облік як внутрішньо переміщена особа.
Також учасники наради обговорили пропозиції змін до постанов щодо реєстрації внутрішніх переселенців у центрах зайнятості та сприяння їх працевлаштуванню.