Відбулася презентація Концепції нової ветеранської політики. Про це повідомляє Урядовий портал.

Її представили п’ять громадських організацій: «Принцип», «Veteran Hub», «Юридична сотня», «Простір можливостей» та Рух «Veteranka».

У заході взяла участь Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

На зустрічі громадські організації поділилися напрацюваннями, базуючись на фаховому досвіді та міжнародних стандартах.

Віце-прем’єр-міністр вкотре наголосила, що у підтримці ветеранів державний сектор має активно співпрацювати із громадським.

Концепція описує підходи держави до взаємодії з ветеранами та їхніми родинами, визначення їхніх потреб і шляхів реалізації. Вона є своєрідною дорожньою картою реінтеграції ветеранів.

Документ стане орієнтиром для напрацювань у цій сфері, сприятиме комплексному підходу у соціальному захисті ветеранів.