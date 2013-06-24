16 серпня 2023 року відбулася робоча поїздка Урядової уповноваженої з питань гендерної політики Катерини Левченко до міста Рівне з метою моніторингу локалізації Національного плану дій резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на обласному рівні. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час поїздки Урядова уповноважена з питань гендерної політики спільно з головою Рівненською ОВА Віталієм Ковалем та заступником Голови Людмилою Шатковською взяла участь у круглому столі щодо виконання Національного плану дій резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на території області, організованого Апаратом Урядової уповноваженої з питань гендерної політики спільно з міжнародним благодійним фондом «Український Жіночий Фонд». Під час круглого столу:

‒ висвітлено основні актуальні завдання державної гендерної політики в умовах війни;

‒ обговорено досвід Рівненської області в реалізації регіонального Плану заходів на виконання НПД 1325, зокрема в частині запобігання та протидії СНПК на місцевому рівні, а також отримано пропозиції щодо подальшого ефективного впровадження механізму реагування на СНПК на рівні регіону

‒ обговорено потреби області в рамках реалізації НПД 1325 для узгодження подальших спільних дій та створення Коаліції 1325;

‒ представлено досвід та основні напрямки діяльності регіональних Коаліцій 1325 «Жінки. Мир. Безпека» та тематичних ініціатив, які реалізує міжнародний благодійний фонд «Український Жіночий Фонд» в Рівненській області.

Участь у круглому столі взяли представники/ці Рівненської ОВА, ГУ НССС у Рівненській області, поліції, ГО «Центр підтримки громадських ініціатив «Чайка» та депутатки Рівненської обласної ради.

У рамках візиту Урядовою уповноваженою було відвідано комунальний заклад «Денний центр соціально – психологічної допомоги» Рівненської обласної ради та проведено зустрічі з керівництвом місцевої влади та жіночими громадськими організаціями Рівненщини.