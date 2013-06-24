«Європа цінностей, вільна й сильна Європа, Європа миру немислима без України. Ми готові до початку переговорів про членство, і наш прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії варто зафіксувати. Україна налаштована якнайшвидше підготуватися до початку переговорів про членство, і ми це зробимо», — заявив Президент. Він зауважив, що в перший день головування Іспанії в ЄС, яке почнеться 1 липня, Київ відвідає іспанський Прем’єр Педро Санчес. На думку Володимира Зеленського, це символічний візит, «бо вперше початок головування країни в ЄС буде підкреслено візитом в Україну, і це дуже багато говорить про те, якими важливими для нашої Європи будуть ці пів року».