Відбулося чергове засідання Координаційного штабу з питань відновлення деокупованих територій. У ньому взяли участь представники міністерств, силових відомств, державних служб, обласних військових адміністрацій та громадських організацій. Про це повідомляє Урядовий портал.
Учасники акцентували увагу на питанні включення деяких територій Дніпропетровської, Херсонської, Донецької та Миколаївської областей до переліку територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.
Серед іншого, обговорили підготовку до стабілізації та реінтеграції деокупованих територій Донецької та Луганської областей.
Також порушувалося питання виплат пенсій громадянам України, які проживають на деокупованих територіях або у тимчасовій окупації.
«У фокусі гуманітарного реагування Коордштабу — реінтеграція деокупованих територій. Тож маємо залучити усі можливі ресурси, аби допомогти кожній громаді, що була звільнена від окупації», — резюмувала Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.