Під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко відбулося перше засідання міжвідомчої робочої групи щодо підготовки Плану України у межах реалізації програми Ukraine Facility від Європейського Союзу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час засідання учасники погодили перелік необхідних документів та графік роботи.

Підготовка Плану відбуватиметься поетапно. До 4 серпня необхідно погодити Проект Концепції, тобто загальну структуру та розподіл тем Плану. Наступний етап — написання самої Концепції до кінця серпня, в якій будуть описані основні заходи, необхідні для забезпечення швидкого зростання економіки. Повністю завершити підготовку Плану України необхідно до 31 жовтня.

План України відображатиме комплексне бачення відновлення та розвитку країни у наступні 4 роки та попередньо складатиметься з наступних ключових блоків:

Макрофінансові сценарії відбудови;

Основні реформи;

Секторальні реформи, включаючи політики щодо державних активів та приватизації; людського капіталу, бізнес-клімату та фінансових ринків;

Стратегії розвитку стратегічних секторів економіки;

Збільшення спроможності для засвоєння інвестицій.

До плану також увійдуть секції з євроінтеграції, цифровізації, регіонального розвитку та клімату.

«План України — це наша програма дій, конкретних реформ та інвестиційних проєктів реалізація яких забезпечить швидке економічне зростання в наступні 4 роки. Водночас ми маємо також стратегічні проекти, реалізація яких стане можливою в середньо- та довгостроковій перспективі. Ці напрацювання стануть основою для секторальних стратегій розвитку на наступні 10 років», - наголосила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

За підготовку кожного блоку відповідають профільні міжвідомчі робочі групи, які координує Міністерство економіки України. До груп залучені представники Уряду, аналітичні центри, громадські організації та представники міжнародних організацій.

Окрім того, під керівництвом Міністерства економіки України та за підтримки Київської школи економіки створюються робочі групи з бізнесом, в яких будуть напрацьовані пропозиції до блоку щодо розвитку стратегічних секторів економіки. Їх напрацювання також будуть враховані в інших розділах Плану.

Довідково

Під час Конференції з відновлення України (URC-2023), представники Європейської Комісії анонсували створення спеціального Фінансового інструменту для України, що передбачає фінансування до 50 млрд євро на чотирирічний період. В рамках цієї ініціативи можуть бути залучені додаткові інвестиції від партнерів на суму ще 50 млрд євро.

Фінансовий інструмент для України (Ukraine Facility) від ЄС охоплюватиме три основні складові: