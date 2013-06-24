Відбулося засідання Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Урядовий портал.

Захід пройшов під головуванням Віце-прем'єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук. На ньому були присутні представники Мінреінтеграції, Мінсоцполітики, Нацсоцслужби, Національного інформаційного бюро, ОВА, служб у справах дітей, інших установ та відомств.

Предметом обговорення, зокрема, були питання централізованого обліку дітей, які можуть бути усиновлені, та взаємодія місцевих служб у справах дітей з Нацсоцслужбою.

Насамперед, це важливо з точки зору захисту прав дітей щодо їх можливого усиновлення. Учасники засідання наголосили на тому, що централізований облік дає відповідним службам більше можливостей захищати права дітей.

Ще одне питання порядку денного — підготовка осіб, які виявили бажання усиновити дитину. Наразі вона відбувається у форматі офлайн.

Ірина Верещук зауважила, що в умовах війни теоретичну частину навчання можна було б перевести в онлайн-формат. Це може значно пришвидшити процес підготовки, відтак дозволить швидше реалізувати право статусних дітей на всиновлення.

«Ми повинні швидше проводити навчання. Потрібно розрахувати необхідну кількість тренерів по областях, аби підготовка проходила динамічно і кандидати в усиновлювачі мали змогу якнайшвидше всиновити дитину», — наголосила Ірина Верещук.