Відбулося засідання Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану. Захід пройшов під головуванням Віце-прем'єр-міністра України - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. Учасники розглянули питання міжвідомчої взаємодії державних органів при розшуку зниклих безвісти дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомляє Урядовий портал.

Обговорили також необхідність продовжити підписання між Україною та іншими країнами двосторонніх угод, меморандумів чи декларацій, які б регулювали процеси перебування наших дітей за кордоном та їх повернення.

Наразі такі домовленості діють: з Литвою — угода, з Португалією та Швецією — меморандум, з Польщею — політична декларація. На стадії обговорення наразі — підписання угоди з Туреччиною та Італією. З деякими країнами тривають консультації щодо реалізації такої можливості.

Ірина Верещук закликала відповідальних посадовців пришвидшити процес оформлення та підписання таких двосторонніх документів.

За результатами наради вона доручила відповідальним відомствам провести ревізію вже існуючих угод та пришвидшити укладення нових.

«Українську сторону в таких угодах цікавить насамперед обмін даними про дітей. Особливо про тих, які перебувають за кордоном без супроводу дорослих. Треба посилити цю роботу, насамперед щодо тих країн, де українців наразі перебуває найбільше», — резюмувала Віце-прем'єр-міністр.