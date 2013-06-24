Захід пройшов під головуванням Віце-прем’єр-міністра-Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук. Учасники обговорили кілька важливих питань. Зокрема, збереження робочих місць для вчителів на деокупованих і прикордонних з росією територіях. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ірина Верещук доручила детально розібратися із ситуацією та вжити заходів для того, аби зберегти робочі місця для вчителів.

Друге питання – передача дітей-сиріт до сімейних форм виховання. Віце-прем’єр-міністр наголосила на необхідності якнайшвидшого поширення такої практики в Україні й спрощенні усіх необхідних для цього процедур.

Зокрема, має бути удосконалений процес збору необхідних документів і навчання опікунів (піклувальників). Відповідальні органи та служби отримали доручення перевірити порядок, починаючи від отримання кандидатства й закінчуючи взяттям під опіку.

Наостанок присутні порушили питання захисту прав дітей, розлучених із законними представниками за кордоном, та їх повернення до України. Національна соціальна сервісна служба та консульські установи мають розібратися з порядком подання необхідних клопотань і можливими подальшими діями для вирішення цього питання.