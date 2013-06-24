Укладання Угоди АСАА дасть додатковий поштовх розвитку економіки України та сприятиме залученню українського бізнесу в європейські ланцюжки доданої вартості та подальшій економічній інтеграції української економіки в європейський ринок. Про це йшлося на Міжнародному форумі «Промисловий безвіз» (АСАА) в системі відновлення та розвитку економіки України», що відбувся 13 жовтня 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Захід був організований за ініціативи департаменту технічного регулювання Мінекономіки в рамках проекту міжнародної співпраці ReACT4UA та за підтримки німецької федеральної компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH і Громадської спілки «Фонд підтримки реформ в Україні». У Форумі взяли участь представники Представництва Європейського Союзу в Україні, європейських та міжнародних організацій, національного органу стандартизації, Національного агентства з акредитації України, державних підприємств, що провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології, оцінки відповідності та акредитації, виробників та бізнесу, зацікавлених у виробництві та експорті промислової продукції України.

«Готуючись до подолання викликів війни та до розбудови і відновлення економіки України в післявоєнний період, ми маємо консолідувати зусилля щодо збільшення експорту для майбутнього економічного зростання України. Нові можливості відкриває набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС. У межах експортного напряму маємо використовувати такі можливості та інструменти, як просування українських товарів та послуг за кордоном, розвиток експортних компетенцій українського бізнесу, дослідження зовнішніх ринків, організація участі українських експортерів у міжнародних заходах», – зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Під час Форуму було зазначено, що Україна пройшла досить довгий шлях в рамках підготовки до укладення Угоди АСАА і здійснила низку суттєвих заходів, зокрема, щодо прийняття базових законів, технічних регламентів на основі актів законодавства ЄС, європейських стандартів, проведення інституційних реформ, тощо.

Це дозволило у жовтні 2020 року розпочати попередню оціночну місію з боку ЄС щодо стану готовності української інфраструктури якості до укладення Угоди АСАА, яка завершилась у липні 2023 року.

У рамках попередньої оціночної місії було проведено оцінювання, виконаних українською стороною імплементаційних заходів, а саме: стану адаптації горизонтального та секторального законодавства до актів законодавства ЄС; систем стандартизації, метрології, акредитації, оцінки відповідності, ринкового нагляду; сфери машин, електромагнітної сумісності обладнання та низьковольтного електричного обладнання.

Отримані результати оцінювання свідчать про прогрес у наближенні законодавства України щодо національної інфраструктури якості та законодавства про промислову продукцію з базовими положеннями ЄС.

Водночас, українській стороні ще необхідно виконати «домашнє завдання» щодо врахування рекомендацій, наданих експертами.

Проте, ми потребуємо підтримки ЄС для переходу до наступного етапу підготовки до «промислового безвізу» та його укладання, оскільки це унікальний інструмент подолання технічних бар’єрів в торгівлі, який є вигідним для обох сторін та якого потребує бізнес.

«Відбувся актуальний та корисний захід, який дозволив нам з європейськими партнерами звірити годинники та більш чітко зрозуміти подальші спільні кроки. Важливо, що під час Форуму ми не лише почули позитивні оцінки вже зробленого, але й побачили готовність партнерів допомагати Україні далі рухатись на шляху наближення національних норм і правил до європейських. Маємо мету – запровадження «промислового безвізу» з Європейським союзом та йдемо до неї.

Також важливим є те, що участь у Форумі європейського бізнесу і європейських партнерів забезпечила створення площадки для комунікації і налагодження взаємовигідних зв’язків. Відкрита дискусія дозволила вітчизняним підприємцям більш чітко оцінити ризики та переваги «промислового безвізу», отримати орієнтири для подальшої роботи», - підсумував результати Міжнародного форуму Віталій Кіндратів.

Мінекономіки було висловлено щиру вдячність Європейській стороні за можливість проведення та завершення процесу оцінювання в складний період повномасштабної війни росії проти України.