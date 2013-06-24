1 грудня – до Міжнародного Дня людей з інвалідністю – Мінсоцполітики, ПРООН, Рада Європи, Inclusive Friendly, ГО «Відчуй» та ГО «Група Активної Реабілітації» провели інтерактивний захід «Досвідчуття». Про це повідомляє Урядовий портал.

Запрошені до участі у заході представники міністерств, інших ЦОВВ, офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Офісу Президента України, народні депутати та журналісти мали можливість отримати досвід подолання викликів, з якими щодня стикаються люди з інвалідністю.

Для цього в офісі ГО «Відчуй» були встановлені інсталяції, які імітують перепони для різних видів порушень (слуху, зору та ін). Учасники заходу повинні були подолати 4 різні локації, щоб дістатись кінцевої мети.

Основна ціль заходу – дати можливість відчути й, тим самим, глибше зрозуміти потреби людей з інвалідністю та складнощі, з якими вони стикаються. Таким чином державні діячі, посадовці, працівники державних відомств, які працюють над забезпеченням доступності публічних послуг і створенням безбар’єрного простору в Україні, отримали власний досвід подолання проблем, які переживають люди з інвалідністю.

«Людей з інвалідністю у нашому суспільстві стає все більше. Війна кожного дня травмує – і військових, і цивільних. Це нова реальність, у якій ми всі маємо навчитися жити. Ми думали як актуалізувати проблеми захисту прав людей з інвалідністю цього року. У нас уже було багато форумів та обговорень. Проте краще один раз спробувати, аніж безліч разів почути. Тож, до Дня людей з інвалідністю, ми вирішили спробувати: як це зіштовхнутися з бар’єром, який відчувають мільйони українців. Важливо, щоб саме представники органів влади, пройшли такий квест. Адже вони формують політику, вони мають повноваження писати правила, які усувають бар'єри», – зазначила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Під час відкриття заходу Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє наголосив, що ПРООН рішуче підтримує політику та практику, які втілюють принципи універсального дизайну, гарантуючи, що середовища, продукти та послуги за замовчуванням мають бути доступними та інклюзивними. «Оскільки ми зібрались, щоб відзначити Міжнародний день людей з інвалідністю, наша головна мета – підвищити обізнаність щодо бар'єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю та згуртувати зусилля для дотримання гідності, прав і благополуччя людей з інвалідністю. Кожен заслуговує на сприятливі робочі умови, незалежні умови життя, рівні можливості та право повною мірою брати участь у житті своєї громади. Наша непохитна відданість сприянню стійкому та інклюзивному розвитку є особливо важливою для розширення можливостей людей з інвалідністю, включаючи тих, хто безпосередньо постраждав від війни».

Заступник Голови Офісу Ради Європи в Україні Ерленд Фалк подякував організаторам за ідею заходу та її професійне втілення, та зауважив, що цей захід є важливим для Ради Європи, оскільки він стосується прав людини: «Забезпечення прав осіб з інвалідністю та їхня реалізація без дискримінації закладена у значення статті 15 одного з ключових документів Ради Європи - Європейської соціальної хартії. Ми продовжуватимемо підтримувати наших партнерів на шляху до створення безбар’єрного середовища в Україні у відповідності до європейських стандартів».

Після проходження завдань і можливості відрефлексувати, кожен учасник міг сформулювати 3 пункти, які – як фахівець – планує виконувати, щоб наша країна стала більш інклюзивною та доступною.

Голова громадської організації «Відчуй» Людмила Пишна зауважила, що «Про права людини з інвалідністю потрібно говорити не лише в день захисту прав людей з інвалідністю. Та ми маємо не лише говорити, а й робити все, аби їх права були реалізовані щодня. Ми раді долучатися до проектів державних органів, щоб наша експертиза допомогла швидше впроваджувати необхідні зміни для розбудови безбар'єрності».

«Ми маємо прибирати бар’єри в просторах, в послугах, в інформації, в товарах, які закуповуємо для публічного споживання. При формуванні норм і стандартів важливо враховувати нагальні потреби людей з інвалідністю. І, безумовно, необхідно, щоб встановлені правила сприяли усуненню бар'єрів у реальному світі», – наголосила Радник – Уповноважена Президента України з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна.