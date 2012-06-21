Учора Литва відзначала День відновлення державності. З цієї нагоди Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбуці написав спеціальне привітальне звернення.
«Шановний литовський народе! Дорогі браття литовці! Від усього серця вітаю вас з 99-ю річницею відновлення литовської державності. Для наших братніх народів власна державність та її захист є тією спільною основою, що веде Україну й Литву до перемоги, розвитку та процвітання у спільній європейській родині. Стратегічне партнерство наших держав і народів пройшло випробовування історією, яку українці та литовці спільно творили впродовж віків. І сьогодні вся Україна відчуває ваше дружнє плече. Ми вдячні Литві за щоденну політичну підтримку та неоціненну практичну допомогу», — йдеться у привітанні глави держави.