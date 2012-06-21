ТОП-100 держпідприємств за підсумками 2016 року одержали 26,4 мільярда гривень чистого прибутку, тоді як позаторік вони задекларували сумарний збиток в 53 мільярди.
Це великий крок уперед, вважає заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, додавши, що балансова вартість промислових підприємств із рейтингу ТОП-100 (без урахування банків) становить 1,4 трильйона гривень. «Водночас 26 мільярдів порівняно з 1,4 трильйона гривень — це зовсім не той показник, яким можна пишатися. Зрозуміло, віддача від цих активів дуже низька», — цитує УНІАН слова посадовця.
Найприбутковіші компанії — НАК «Нафтогаз України», «Укренерго», КБ «Південне», Адміністрація морських портів України і Укргідроенерго.
Відділ новин «Урядового кур’єра»