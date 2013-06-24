На Дніпропетровщині у День захисників і захисниць України вшановують полеглих Героїв. Ввечері на честь загиблих відбувся концерт-реквієм. Запалили лампадки. Зі свічок виклали слово «ПАМ’ЯТАЄМО».

На вечір пам’яті зібралися небайдужі мешканці області

«У серці кожного українця палає пам’ять про наших захисників. Героїв, які віддали життя заради нашої свободи і незалежності. Сьогодні хотіли показати, що ми безмірно вдячні і ніколи не забудемо їхнього подвигу», – зазначила начальниця управління культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської ОВА Наталія Першина

Хор і солісти Дніпропетровського академічного театру опери та балету відіграли концерт-реквієм

Виконали Державний Гімн та українські пісні

«Заспівали на честь наших захисників. Усім відому «Червону калину», «Пливе кача», «Молитву за Україну», «Соколята», «Мальви». Адже ми нащадки славних козаків. Маємо згуртуватися, щоб серця дітей і дорослих билися в унісон», – поділився соліст театру Володимир Гудзь

«Тримаємо культурний фронт. Своїми піснями хочемо підтримати наших воїнів. І вшанувати загиблих героїв», – додала артистка хору Єлизавета Голубєва

Вулиці міста наповнили звуки відомих композицій. Зібралося чимало глядачів. Деякі ледь стримували сльози

«Чудові співаки та атмосфера в цілому. Але найголовніше – виступ торкає серце. Такі концерти зараз необхідні. Музика надає сил, заряджає енергією, надихає», – сказала місцева Олена

Музикою вшанували полеглих захисників України. На Алеї пам’яті запалали свічки.

На честь загиблих Героїв виклали слово «ПАМ’ЯТАЄМО»

Дніпрянин Олександр вважає: дуже важливо шанувати тих, хто віддав своє життя за свободу

У День захисників і захисниць українці віддячують військовим та шанують пам’ять полеглих Героїв. В умовах війни ця дата має особливе значення.