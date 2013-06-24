Etsy запустила свою платіжну систему Etsy Payments в Україні. Тепер українські підприємці зможуть відкривати нові магазини на глобальному маркетплейсі handmade-товарів Etsy. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Etsy — одна з найкращих світових платформ для онлайн-бізнесу. Тепер усі її можливості доступні для українців. Наші підприємці зможуть пропонувати та продавати товари понад 90 мільйонам покупців з усього світу. Для малого й мікробізнесу це дуже потужна підтримка та можливості для масштабування», – зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Запуск Etsy Payments відкриває українському малому бізнесу доступ до глобальних ринків. Це вдалося реалізувати завдяки комплексній роботі Мінцифри з розширення можливостей участі українців в екосистемі міжнародного e-commerce.

Продавці, які зареєстровані в Etsy Payments, матимуть доступ до системи захисту Etsy Purchase Protection та зможуть отримувати спеціальну цілодобову підтримку й легко керувати всією фінансовою інформацією свого магазину Etsy.

«Запуск Etsy Payments є частиною довготривалої підтримки Etsy української творчої спільноти — це дасть підприємцям доступ до безлічі економічних можливостей і фінансової безпеки. Український бізнес має потенціал вплинути на всю екосистему Etsy», — зазначила COO Etsy Inc. Raina Moskowitz.