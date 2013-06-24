1 липня, розпочався процес прийому заяв в електронному форматі на конкурсний відбір кандидатів на посади помічників ветерана у межах пілотного проекту, започаткованого Мінветеранів у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях. Про це повідомляє Урядовий портал.

Йдеться про апробацію у громадах згаданих регіонів сервісної послуги із індивідуального супроводу в межах системи переходу від військової служби до цивільного життя наших Захисників та Захисниць, які повертатимуться з фронту та служби додому. Помічники ветеранів, а здебільшого це будуть колишні військові, члени ветеранських сімей та загиблих Героїв, пройдуть спеціальне навчання, вони працюватимуть у сервісних офісах. Вони консультуватимуть ветеранів з питань працевлаштування, навчання, аспектів соціального захисту та реабілітації, покращення стану здоров’я, загалом реалізації своїх прав та пільг у різних сферах.

Послуга розроблена Мінветеранів України за сприяння «Проекту підтримки Дія», що реалізується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції.

Вже з сьогоднішнього дня кандидати на посади помічників ветерана, які мешкають у згаданих чотирьох регіонах, можуть подаватися на конкурсний відбір для участі у цьому проєкті винятково за допомогою інформаційного порталу Е-ветеран (https://eveteran.gov.ua).

Важливо, що обране кандидатами бажане місце працевлаштування в межах пілотної області врахують за умови участі територіальної громади в експериментальному проєкті.

Про умови долучення до проекту, особливості та перспективи діяльності помічників ветерани докладно можна дізнатися за посиланням