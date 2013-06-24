Розвиток медицини неможливий без розвитку високотехнологічних напрямів. Важливо працювати над тим, щоб вони ставали все доступнішими для українських пацієнтів. На цьому наголосив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час відкриття відділення гематології та трансплантації кісткового мозку на базі КНП «1 територіальне медичне об’єднання м.Львова». Про це повідомляє Урядовий портал.

«Навіть в умовах війни ми продовжуємо розвивати високотехнологічні напрями медичної допомоги. Трансплантація — один з них. Лише за шість місяців цього року вже проведено 257 трансплантацій. Це майже 70% від кількості трансплантаційних втручань, які були виконані протягом минулого року, і понад 80% — порівняно з 2021 роком. Фактично це означає, що кожного дня два або три пацієнти отримують допомогу методом трансплантації. А отже, вона стає все доступнішою для українців. Зростають і показники трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин. Їх проводять вісім медичних закладів в Україні, які за шість місяців виконали 157 пересадок кісткового мозку, з них 29 — дітям. Найбільше пацієнтів — 35 — отримали таку медичну допомогу в НДСЛ “Охматдит”, 33 — в Національному інституті раку, 24 — Черкаському клінічному онкологічному центрі. Від сьогодні розширюються потужності для такої трансплантації в Львові. Хочу підкреслити, що відкриття відділення трансплантації кісткового мозку сьогодні у Львові — це подія не лише для Львова, але і для усієї України. Враховуючи активні обстріли та бойові дії на півдні та сході нашої країни, розширення потужностей у Львові — можливість забезпечити медичну допомогу людям з усіх куточків України», — зазначив Віктор Ляшко.

Загальна площа нового відділення близько 2000 м². Воно займає два поверхи. На першому поверсі розміщено відділення гематології та денний стаціонар, який складається з 8 палат загальною місткістю 18 ліжок. На другому поверсі знаходяться 9 одномісних боксів, у яких після операції з пересадки кісткового мозку пацієнти проводитимуть від одного до трьох місяців — допоки тканина приживеться.

У відділенні проводитиметься діагностика та лікування дорослих і дітей з гематологічною патологією широкого спектра. Тут забезпечена можливість надання замкненого циклу допомоги гематологічним пацієнтам: від ініціальної діагностики, встановлення групи ризику, забезпечення первинного лікування, лікування рецидивів та проведення трансплантації кісткового мозку у разі показів. Також у відділенні здійснюватиметься супровід пацієнтів у післятрансплантаційний період, що включатиме боротьбу з реакцією «трансплантат проти господаря» таким методом, як екстракорпоральний фотофорез. Завдяки наявності інтенсивної терапії на території відділення пацієнту буде надаватися допомога навіть у разі життєвозагрозливих станів.

Для того, аби забезпечити КНП «1 територіальне медичне об’єднання м. Львова» всім необхідним для роботи відділення медичним обладнанням, у грудні 2021 року держава виділила субвенцію в сумі майже 30 млн грн, з яких було використано 26,5 млн.

Нагадаємо, нещодавно у Ковелі вдруге за час повномасштабної війни провели мультиорганне вилучення донорських органів та пересадку серця.