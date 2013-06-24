НАТО вкотре виступило із закликом до РФ щодо негайного зниження напруження на кордоні України. «Ми відкидаємо хибні російські твердження про провокації з боку України і НАТО. Ми закликаємо Росію до негайної деескалації, обирати дипломатичні засоби і дотримуватися її міжнародних зобов’язань щодо відкритості у військовій діяльності, — цитує УНІАН заяву Альянсу. — Ми завжди рішуче відповідатимемо на будь-яку загрозу нашій безпеці, зокрема зміцненням нашої політики колективної оборони за необхідності».

І будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки. «Ми повторюємо підтримку територіальної цілісності й суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів і закликаємо Росію вивести її сили з України відповідно до міжнародних зобов’язань і обіцянок. Ми підтримуємо право всіх країн ухвалювати рішення стосовно їхнього майбутнього і закордонної політики вільно від зовнішнього втручання. Відносини НАТО з Україною — це справа лише України і 30 країн-членів НАТО», — наголошено в документі.