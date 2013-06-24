Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з новою пані Послом Канади в Україні Наталкою Цмоць. Як повідомляє Укрінформ, про це ідеться втелеграміглави українського уряду.

«Радий зустрічі з новою пані Послом Канади в Україні Наталкою Цмоць. Продовжуємо зміцнювати й розвивати тісні та дружні відносини між нашими країнами», — зазначив Денис Шмигаль. Він наголосив, щоКанадапостійно проявляє лідерство у важливих для України питаннях, зокрема в оборонній та фінансовій підтримці, а також у питанні конфіскації російських активів.

«Поговорили детально цей напрям. Дякуємо за розуміння та підтримку. Посилюємо й економічну співпрацю. Оновлена угода про вільну торгівлю відкрила широкі можливості для бізнесів наших держав. Домовились із пані Послом організувати візит делегації канадського бізнесу в Україну. Ключовим компонентом в залученні інвестицій залишається страхування воєнних ризиків. Розраховуємо на підтримку уряду Канади в цьому напрямі», — поінформував Денис Шмигаль.