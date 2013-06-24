23 жовтня 2023 року Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий зустрівся з представниками міжнародних організацій: директором Місії USAID в Україні Джеймсом Хоупом, директоркою IREX в Україні Мехрі Дракман, директоркою GoGlobal Тетяною Ковригою, координаторкою освітніх проектів GoGlobal Любов'ю Залюбовською та операційною директоркою savED Анастасією Кліміною. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час зустрічі обговорили бачення трансформації системи освіти, а представники USAID анонсували старт нового напряму з відновлення доступу до освіти у межах програми «Мріємо та діємо».

Унаслідок постійних обстрілів та бомбардувань за час повномасштабного вторгнення суттєвої руйнації зазнали тисячі закладів освіти. За даними МОН, пошкоджено понад 3000 шкіл, а понад 300 — зруйновані вщент. Проте окрім проблеми інфраструктурних руйнувань МОН працює також і над переосмисленням радянських шкільних просторів та створенням людиноцентричного сучасного освітнього середовища.

«Для нас важливо не лише відбудувати стіни, але й наповнити їх новими сенсами. Інноваційність, людиноцентричність та безперервний розвиток — ті цінності, на яких має стояти українська освіта. Відновлення інфраструктури, безперечно, важливе. Особливо коли йдеться про очне або змішане навчання. Проте це лише частина масштабної роботи. Ми націлені не лише модернізувати освітні простори, але й поліпшити якість освіти, щоб відповідати вимогам сучасності», — прокоментував Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Молодь у короткостроковій та довгостроковій перспективах відіграє вирішальну роль у соціальному та економічному відновленні України, тому інвестування в молодь зараз є надважливим завданням для демократичного майбутнього та європейської інтеграції.

Уже протягом трьох років програма USAID «Мріємо та діємо», яку втілює IREX, працює над розширенням економічних можливостей через молодіжні інновації, підприємництво та підготовку до кар’єрного розвитку. Програма підвищує громадянську активність молоді — залучає до волонтерства, заохочує молодь до розбудови українського плюралізму та поваги до різноманітності. Крім того, дослідження та вивчення даних у межах цієї програми сприяє формуванню ефективних та стійких змін у молодіжній політиці.

«У той час як світові освітні системи оговтуються від наслідків пандемії COVID-19, система освіти України стикнулася ще й з безпрецедентними викликами, спричиненими повномасштабним вторгненням росії в Україну. Право на освіту є одним із базових прав людини. Без доступу до освіти молодь не може повноцінно набувати необхідних знань та навичок для реалізації свого потенціалу та розкриття талантів. Освіта формує фундамент, тому критично важливо зробити все можливе, щоб українські діти та молодь повернули собі цю основу, яка слугуватиме їм опорою протягом життя», — зазначила директорка IREX в Україні Мехрі Дракман.

USAID надасть додаткову підтримку для подолання викликів у сфері української освіти. Так ми спільно відновлюватимемо та полегшуватимемо доступ до формальних і неформальних освітніх можливостей. У межах цього напряму програма «IREX» співпрацюватиме з освітньою фундацією «GoGlobal» та міжнародним благодійним фондом «savED».

«USAID розуміє, що повернення молоді до навчання є критично важливим кроком у відновленні нормального життя після місяців війни та років пандемії COVID-19. Саме тому програма USAID «Мріємо та діємо» розширить свою підтримку українських партнерів системи освіти встановленням модульних освітніх центрів у постраждалих громадах, розробленням та впровадженням програм надолуження освітніх втрат, розширенням спроможності закладів освіти використовувати сучасні технології та цифрові рішення в освітньому процесі, а також запустить комплексні програми професійного розвитку вчителів та психосоціальної підтримки», — повідомив директор Місії USAID в Україні Джеймс Хоуп.

Такі партнерства допоможуть нам швидше та якісніше відновити доступ до освіти, надати можливість молоді розкрити свій потенціал та розвинути нові навички та компетенції.

Довідково

Програма «Мріємо та діємо» впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та реалізовується IREX у партнерстві з Будуємо Україну разом (БУР), центром «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» (CSR Ukraine), Making Cents International (MCI), Міжнародним республіканським інститутом (IRI) та Zinc Network.